Организатор смертельного восхождения на Эльбрус написал явку с повинной — его задержали

Организатора восхождения на Эльбрус задержали по делу о гибели альпинистов 23 сентября — он написал явку с повинной.



В ходе допроса у следователя организатор дал подробные признательные показания и написал явку с повинной. Следователь принял решение задержать подозреваемого, сообщает RT со ссылкой на СУ СК по Кабардино-Балкарии.

При восхождении на Эльбрус 23 сентября погибли пятеро альпинистов. По факту их гибели следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии завело уголовное дело.

Фото: кадр видео / МЧС РФ

По версии следствия, 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение на Эльбрус. На первом же этапе несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек продолжили подъем, несмотря на плохие погодные условия. Около 14.00 поднялся сильный ветер, началась пурга. Группа оказалась в условиях плохой видимости до 1 м и температуры ниже -20 градусов. По решению гидов группа разделилась на спуске.

На данный момент на лечении остаются четверо пострадавших. Одного выписали из больницы на днях.

В ту ночь на Эльбрусе проходила поисково-спасательная операция, к ней были привлечены почти 70 человек и 16 единиц техники. Группа из 19 альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за резкого ухудшения погоды.

Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40—70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега.

Маргарита Головатенко