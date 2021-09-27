Между Татарстаном и Санкт-Петербургом начали курсировать контейнерные поезда

Между Татарстаном и Санкт-Петербургом начали курсировать контейнерные поезда. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

Первый контейнерный поезд прибыл в санкт-петербургский порт сегодня. Поезд состоял из 57 контейнеров по 40 футов, в них перевезли татарстанские экспортные товары. После разгрузки контейнеры доставили на морской контейнеровоз компании Maersk и отправили заказчикам из-за рубежа.

«Сегодня произошло важное для Татарстана событие: мы выходим на мировой рынок контейнерных перевозок, которые составляют основу международной торговли», — приводит слова бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева пресс-служба.

Поезд будет отправляться еженедельно. Транзитное время составляет четверо суток.



Ранее сообщалось, что товарооборот онлайн-торговли в Татарстане с начала 2021 года вырос в 5 раз — до 18,5 млрд рублей.



Ольга Шагиева