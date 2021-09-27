Петербургский суд отказал в смягчении приговора историку Соколову

Фото: wikipedia.org / Ирина Ефремова

Суд оставил в силе приговор в отношении бывшего доцента исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия.

В конце прошлого года Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

На заседании продолжили обсуждения, незавершенные несколькими днями ранее, где адвокат историка заявил, что тот совершил убийство в состоянии аффекта. Суд отказал в повторной психологической экспертизе, а также заявил об отсутствии провокационного поведения со стороны убитой, сообщает «Московский комсомолец».



Доцента обнаружили в реке Мойка в ноябре 2019 года. В его портфеле были найдены отрубленные руки убитой и травматический пистолет.