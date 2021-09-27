Экс-волейболист казанского «Зенита» Нгапет признан ЕКВ игроком года

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) назвала имена лучших игроков и тренеров года. Гала-вечер, посвященный вручению наград, прошел накануне в словенской Любляне.

Лучшим волейболистом года признан экс-игрок ВК «Зенит-Казань» Эрвин Нгапет. Ранее француз стал MVP олимпийского турнира в Токио, где вместе со сборной завоевал золотые медали.

Лучшей среди женщин стала Паола Эгона, которая вместе с итальянским «Конельяно» выиграла Лигу чемпионов и победила со сборной Италией на чемпионате Европы.

Среди тренеров отмечена работа Лорана Тилли (тренер мужской сборной Франции) и Зорана Терзича. В пляжном волейболе лучшими признаны норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сорум, а также швейцарки Анук Верже-Депре и Жоана Хайдрих.

Напомним, ранее был представлен официальный талисман ЧМ-2022 по волейболу в России.