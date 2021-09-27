Новости происшествий

14:10 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Набережных Челнах эвакуировали студентов после сообщения об угрозе теракта

13:44, 27.09.2021

В Набережных Челнах прошла эвакуация студентов политехнического колледжа в связи с поступлением сообщения о готовящемся теракте. На место прибыли правоохранительные органы, учебное заведение исследуется кинологами, передает ТАСС со ссылкой на сообщение мэрии города.

По данным СМИ, сообщение оказалось ложным, а силовики ищут его автора.

Недавно стало известно об эвакуации школьников казанской гимназии №19 из-за сообщения о минировании здания.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также