Дирекция парков и скверов Казани заработала в 2021 году 56,5 млн рублей

Дирекция парков и скверов в этом году заработала 56,5 млн рублей, что на 16,5 млн больше, чем за весь прошлый год. Большую часть этой суммы принес Центр семьи «Казан», который предоставляет услуги аренды залов для регистрации браков и входа на смотровую площадку.

12,7 млн рублей внесли в бюджет размещенные в парках объекты питания и услуг. Всего в парках в этом году работал 61 нестационарный торговый объект, 42 из которых были разыграны на февральском аукционе сроком на 3 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще 1,6 млн рублей составила прибыль от новой парковки у парка «Урам». По словам главы дирекции парков и скверов Роберта Гарипова, эти деньги планируется вложить на установку автоматов для оплаты парковки.

Постоянным спросом пользуется сервис по предоставлению места в барбекю-зоне на набережной озера Кабан. В текущем сезоне зарегистрировано 1,2 тыс. броней, прибыль от услуги — 600 тыс. рублей.

Всего с мая по сентябрь в парках и скверах Казани состоялось почти 500 мероприятий, которые посетили более 280 тыс. человек. Как рассказал Гарипов, все большей популярностью у горожан стали пользоваться не только спортивные и развлекательные, но и образовательные мероприятия. «Люди предпочитают не только отдыхать в парках, а проводить свой досуг с пользой», — отметил он.