На парламентских выборах в ФРГ побеждает социал-демократическая партия Германии

На парламентских выборах в ФРГ побеждает социал-демократическая партия Германии (СДПГ). На прошедших выборах партия набрала 25,7% голосов, свидетельствуют официальные предварительные данные, опубликованные в ночь на понедельник Федеральной избирательной комиссией (ЦИК).

На втором месте по численности фракции в парламенте Германии сформирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За него проголосовало 24,1% избирателей. Как сообщает ТАСС, это худший результат консерваторов за всю историю.

Всего в Бундестаг 20-го созыва пройдет шесть политических партий. Помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это партия «Зеленые» (14,8% голосов), либеральная Свободная демократическая партия (11,5% голосов), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (10,3%), Левая партия (4,9%).

Ранее ассоциированный профессор по политическим вопросам, содиректор Астонского центра Европы из Астонского университета Эд Тернер в своей статье для международного издания The Conversation рассуждал, чего ожидать от их результатов и в каком случае альянс немцев был бы возможен с нашей страной.



Ольга Шагиева