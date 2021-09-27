В Самарской области полиция расследует восемь дел против финансовой пирамиды Finiko

Полиция Самарской области расследует восемь уголовных дел, возбужденных в связи с действиями финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.



Жители Самарской области потеряли более 6 млн рублей в период с июля 2020 года по июль 2021 года. Представители пирамиды действовали «под предлогом получения высоких доходов и большой прибыли от денежных вкладов и инвестирования денежных средств в «автоматизированную систему генерации прибыли».

Уголовные дела возбуждены по ч. 2,3,4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители устанавливают других пострадавшие от действий Finiko.



Фото: instagram.com

В начале сентября в МВД России сообщили, что ущерб вкладчикам Finiko превысил миллиард рублей. Зарегистрировано уже 3,3 тысячи заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

21 сентября Вахитовский суд Казани продлил арест основателя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина до 28 ноября. Подробный репортаж с заседания и список арестованного у Доронина имущества — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина