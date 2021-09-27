В Уфе задержали пять участников неонацистской группировки, готовивших теракт

В Уфе задержали пять участников неонацистской группировки, готовивших теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Теракты планировалось на объектах правоохранительных органов. Для этого задержанные хотели использовать самодельные взрывчатые вещества и взрывные устройства, пишет RT.

Отмечается, что задержанные 2001—2003 годов рождения. В местах их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, девять единиц холодного оружия и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Кроме того, они хранили портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемые заключены под стражу.

Напомним, в июле в Уфе задержали сторонника террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Он тоже готовил взрыв на объекте правоохранительных органов. В арендованном боевиком доме изъяли одно готовое самодельное взрывное устройство и компоненты еще для одного. В мобильном телефоне правоохранители обнаружили переписку с членами террористических структур.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.



Татьяна Демина