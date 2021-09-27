Челнинский «КамгэсЗЯБ» остался у «Ак Барса»

1 627 единиц имущества за 419,6 миллиона рублей

Имущественный комплекс старейшего челнинского предприятия ООО «КамгэсЗЯБ», который в рамках банкротства оценили в 450,56 млн рублей, ушел с молотка за 419,6 миллиона рублей — по его начальной цене. Как стало известно «Реальному времени», покупателем стала молодая «дочка» холдинговой компании «Ак Барс» — ООО «Каен», появившаяся на рынке в прошлом месяце, 11 августа.

Компания «Каен», основным видом деятельности которой указано строительство жилых и нежилых зданий, единственная изъявила желание приобрести «КамгэсЗЯБ» — никто на торги, кроме нее, не заявился. По итогу договор купли-продажи 23 сентября достался структуре «Ак Барса».

В состав лота вошли имущественный комплекс «КамгэсЗЯБа» из 207 объектов, обремененный залогом в пользу ПАО Банк «ФК «Открытие» — крупнейшего кредитора завода. По подсчетам «Реального времени», на «Открытие» приходится около половины из всей суммы требований, включенных в реестр кредиторов предприятия: примерно 750 миллионов из 1,39 миллиарда рублей. Кроме того, «Каен» достались 1 420 единиц имущества, не находящегося под залогом.

В июле сообщалось, что планируется продать 13 лотов из имущества «КамгэсЗЯБа». Среди них уже ушедший к «Каен» имущественный комплекс, а также автомобили и спецтехника, промышленное оборудование, мебель, офисная техника, спецодежда, сырье и т. п.

В документации указывалось, что покупатель оборудования завода должен продолжить использовать его для теплоснабжения и водопроводно-канализационного обслуживания социально-значимых объектов в объемах, необходимых для их функционирования.



Согласно документации, комплекс завода включал в себя более 55 объектов недвижимости — в основном это цеха, склады и объекты общезаводского хозяйства, а также права аренды на участки площадью почти 300 тыс. кв. м. Кроме того, в комплекс входило оборудование и несколько десятков единиц автотехники — в основном грузовики и строительная техника, но есть и несколько легковых автомобилей. В целом техническое состояние имущества оценивалось как удовлетворительное, все находилось в рабочем состоянии.



В ноябре 2019-го завод подал на собственное банкротство, но еще год продолжал работу. Фото: gsn.tatarstan.ru

Долги и банкротство старейшего предприятия автограда

Сам «КамгэсЗЯБ», занимавшийся производством ячеистого бетона, также входил в ХК «Ак Барс» Ивана Егорова. Однако еще в ноябре 2019-го завод подал на собственное банкротство, но еще год продолжал работу.

В апреле 2020 года, в разгар локдауна, коллектив «КамгэсЗЯБа» обратился с открытым письмом к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, премьер-министру Алексею Песошину, Госсовету и генеральному директору АО «ХК «Ак Барс». В письме работники завода обвиняли топ-менеджмент компании в умышленном банкротстве, а также жаловались, что более 400 человек могут остаться без работы. Вскоре стало известно, что руководство завода 23 марта подписало приказ о сокращении 311 работников. Однако прокуратура посчитала, что сокращение прошло с нарушениями, и приказ отменили.

Завод за годы своей работы накопил долги. По документам суда, в 2016—2017 годах «КамгэсЗЯБ» взял кредитов более чем на миллиард рублей в «Открытии». Еще 500 миллионов рублей — в 2013 году. С этими деньгами связано уголовное дело: Следственный комитет заподозрил руководство завода в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, топ-менеджеры получили кредит на покупку имущественного комплекса ПАО «Камгэсэнергострой». Покупка обошлась в 280 млн рублей, а остаток не стали перечислять, а оставили на расчетном счете «Камгэсэнергостроя». В 2016-м кредит выдавался на развитие завода. Однако, как рассказывал первый замдиректора предприятия Николай Тазов, деньги ушли в головную компанию, «Камгэсэнергострой». Она также выступала кредитором «КамгэсЗЯБа» с суммой долга в 378 миллиона рублей. Он был связан с некими договорами поставки и поручительства.

23 марта 2020 года руководство завода подписало приказ о сокращении 311 работников. Однако прокуратура посчитала, что сокращение прошло с нарушениями, и приказ отменили. Фото: chelny-biz.ru

В холдинговой компании «Ак Барс» не считали себя причастными к финансовому краху «КамгэсЗЯБа». Это противоречит заявлениям руководства завода ячеистого бетона о том, что производство подвели кредиты учредителя — «Камгэсэнергостроя» (входит в холдинг).



— «КамгэсЗЯБ» никогда не выступал поручителем ПАО «Камгэсэнергострой» (ранее ОАО «Камгэсэнергострой») по кредитам. ООО «КамгэсЗЯБ» имеет собственный кредитный портфель, связанный с выкупом имущественного комплекса. Причины банкротства — убыточность основной деятельности, а именно: устаревшая технология, избыточная производственная площадка, дорогая логистика, низкая загрузка производственных мощностей, высокая конкурентность. Убыток от основной деятельности (без учета кредита) составляет примерно 80 млн рублей в год, — подчеркнула замгендиректора ХК Елена Алешина.



В июне 2020 года глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов заявлял, что закрывать «КамгэсЗЯБ» не планируют. Он объявил о планах по проведению оптимизации и по загрузке предприятия заказами по благоустройству.

Однако в декабре прошлого года «КамгэсЗЯБ» прекратил работу. Тогда же суд вынес решение о банкротстве предприятия и ввел конкурсное производство.



В июне 2020 года глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов заявлял, что закрывать «КамгэсЗЯБ» не планируют. Фото: tatarstan.ru

Новый собственник «КамгэсЗЯБа»

Компания «Каен» зарегистрирована в Казани в августе текущего года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Все 100% в нем принадлежат «Ак Барсу».

Директором «Каена» указан Ильдар Шагитов, возглавлявший до 2017 года АО «Производственное объединение «Камгэсэнергострой». Тогда акционеры досрочно прекратили его полномочия, назначив на руководящий пост компании Рустема Лихачева. Кроме того, Шагитов возглавлял ЖК «Удачный» и ООО «Ин-девелопмент». В последнем он, помимо руководителя, значится бенефициаром.

Татьяна Демина