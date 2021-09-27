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Путин назвал главных врагов России

14:09, 27.09.2021
Путин назвал главных врагов России
Фото: kremlin.ru

Главные враги России — бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

В России властям еще есть над чем работать.

— Вот, кто наш главный противник, а главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны, — передает ТАСС его слова.

В мае правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. Туда попали США и Чехия.

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