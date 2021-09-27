Путин назвал главных врагов России

Главные враги России — бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

В России властям еще есть над чем работать.

— Вот, кто наш главный противник, а главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны, — передает ТАСС его слова.

В мае правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. Туда попали США и Чехия.