В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд. Об этом сообщил один из его авторов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сейчас глава региона не может избираться на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд.

Фото: duma.gov.ru

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесли Клишас и депутат Павел Крашенинников. Он направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах, передает «РИА Новости».

Кроме того, законопроектом предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации».

В начале апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Ограничение числа сроков для одного лица на посту президента РФ применяется к действующему лидеру страны без учета его прежних сроков. То есть нынешний глава государства может занимать эту должность еще два срока.



Татьяна Леухина