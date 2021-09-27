В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд. Об этом сообщил один из его авторов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сейчас глава региона не может избираться на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд.
Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесли Клишас и депутат Павел Крашенинников. Он направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах, передает «РИА Новости».
Кроме того, законопроектом предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации».
В начале апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Ограничение числа сроков для одного лица на посту президента РФ применяется к действующему лидеру страны без учета его прежних сроков. То есть нынешний глава государства может занимать эту должность еще два срока.
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