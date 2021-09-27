В Челнах продавцы топлива ответили на бойкот водителей

Бойкот автозаправок водителями не отразится на прибыли, поскольку в Татарстане с февраля оптовая цена топлива дороже розничной, рассказал владелец сети автозаправок Наиль Хуббатуллин.



«Люди не понимают, что мы всего лишь продавцы, а не вертикально интегрированные компании, которые сами производят и сами продают топливо. Так что этот бойкот — это мертвому припарка», — сказал он в беседе с «Челнинскими известиями».

Хуббатуллин добавил, что многие автозаправки уже на грани закрытия. По его словам, после выборов ожидалось падение цен, но они выросли. Повлиять на них положительно могло введение демпфера с 1 мая, но этого не произошло.

«Даже аналитики, которые раньше могли предсказать ситуацию, сделать прогноз, сейчас ничего не понимают», — заметил Хуббатуллин.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах жители города решили бойкотировать автозаправки из-за резкого роста цен на топливо. Для удобства организации бойкота создан telegram-чат, в котором каждую неделю публикуют по одной газовой и бензиновой заправке, где разрешено заправляться. Остальные заправки призывают игнорировать. При снижении спроса в компаниях вынуждены снижать цены, считают организаторы.

Маргарита Головатенко