Минниханов и Бердымухамедов обсудили потенциал для наращивания контактов Татарстана и Туркменистана

Президент Татарстана прибыл в Туркменистан для участия в торжествах в честь празднования Дня независимости государства. Там он встретился с его президентом Гурбангулой Бердымухамедовым и обсудил потенциал для наращивания контактов двух республик.

По словам Бердымухамедова, сотрудничество с Татарстаном находится на высоком уровне и является важным звеном партнерства с Россией. «Стороны отметили наличие солидного потенциала для взаимовыгодного сложения усилий на различных направлениях», — сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Одним из ключевых направлении сотрудничества двух республик является торгово-экономический сектор. Президенты отметили потенциал для контактов в этой сфере и увеличения объемов двустороннего товарооборота. Кроме того, есть предпосылки для сотрудничества Татарстана и Туркменистана в промышленном комплексе, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и в области высоких наукоемких технологий.

В завершении встречи Бердымухамедов наградил Минниханова орденом Туркменистана Garaşsyzlyk.

Напомним, президент Татарстана посещал Туркменистан с рабочим визитом в мае этого года. Тогда прошли двухсторонняя встреча с Бердымухамедовым и переговоры в расширенном составе.

Татьяна Демина