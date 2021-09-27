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Общество

Правительство поддержало законопроект о праве регионов вводить требования на содержание животных

08:59, 27.09.2021 1
Правительство поддержало законопроект о праве регионов вводить требования на содержание животных
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин РФ поддержал проект о праве регионов вводить свои правила содержания и выгула домашних животных. Законопроект внесли в Госдуму.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — приводит текст документа ТАСС.

Авторы законопроекта предлагают дать регионам право устанавливать свои требования к содержанию животных. Они должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, животных и сохранности имущества. Кроме того, требования могут предусматривать обеспечение надлежащего ухода, недопущения жестокого обращения и несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а также учитывать климатические условия климатических поясов РФ и исторические и культурные традиции коренного населения.

Фото: kzn.ru

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что необходим закон об ответственности за содержание собак, так как сегодня нет ответственности у владельцев животных.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:09
    Очень правильное решение!!!
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