Правительство поддержало законопроект о праве регионов вводить требования на содержание животных

Кабмин РФ поддержал проект о праве регионов вводить свои правила содержания и выгула домашних животных. Законопроект внесли в Госдуму.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — приводит текст документа ТАСС.

Авторы законопроекта предлагают дать регионам право устанавливать свои требования к содержанию животных. Они должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, животных и сохранности имущества. Кроме того, требования могут предусматривать обеспечение надлежащего ухода, недопущения жестокого обращения и несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а также учитывать климатические условия климатических поясов РФ и исторические и культурные традиции коренного населения.

Фото: kzn.ru

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что необходим закон об ответственности за содержание собак, так как сегодня нет ответственности у владельцев животных.



Ольга Шагиева