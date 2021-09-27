Минздрав РФ одобрил начало клинических испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Министерство здравоохранения России одобрило начало клинических испытаний еще одной отвечественной вакцины от коронавируса «Бетувакс». Соответствующие данные есть в реестре ведомства, пишет RT.

О том, что в сентябре после выдачи разрешения Минздрава РФ могут начаться клинические испытания вакцины «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщалось в начале августа.



Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.

Напомним, в конце августа Минздрав РФ зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране было четыре вакцины от COVID-19, разработанные российскими учеными. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».



Татьяна Демина