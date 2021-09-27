В Татарстане руководство «Технохимпром» подозревают в неуплате налогов на 49 млн

В Татарстане руководство ООО «Технохимпром» подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

По версии следствия, с января 2016 по 25 марта 2018-го года неустановленное лицо из числа руководства ООО ради получения налоговой выгоды, через завышение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным договоренностям с рядом технических организаций , внес в налоговые декларации и другие документы ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму свыше 49 млн. рублей.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов в отношении руководства ООО «Логистическая компания «Аргамак».



Ольга Шагиева