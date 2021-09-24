Итоги дня: СИБУР и ТАИФ согласовали условия слияния, окончательные итоги выборов в Госдуму РФ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 24 сентября:
- СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях объединения, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире. В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акция АО «ТАИФ». Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании.
- ЦИК РФ признал выборы в Госдуму состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. Участие приняли более 56 миллионов граждан. Наибольшее количество голосов избирателей (49,82%) набрала «Единая Россия» — партии досталось 324 мандата.
- Назван состав депутатов Госдумы от Татарстана. Среди них: президент Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госдумы VII созыва Айрат Фаррахов, зампред Госсовета РТ Татьяна Ларионова, глава Нижнекамского района Айдар Метшин, старший советник гендиректора — председатель правления РЖД Максим Топилин, замгендиректора фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, глава Комитета ГД VII созыва по культуре Елена Ямпольская и депутат Государственной думы V, VI и VII созывов Ирек Богуславский, лидер партсписка КПРФ в Татарстане Артем Прокофьев. Отметим, что Минниханов отказывается от мандата и остается главой РТ.
- Роспотребнадзор не исключил введения ограничений в Татарстане в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ, которая оказалась выше эпидемиологического порога на 18%. С 1 сентября 2021 года случаи заболевания вирусными инфекциями возросли в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также, как заявила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, ограничения могут светить татарстанцам из-за недостаточных темпов вакцинации от коронавируса.
- Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что национальную команду страны на Олимпийском турнире в Пекине в 2022 году возглавит бывший тренер СКА и сборной России Олег Знарок, с которым был подписан контракт на 1 год. Однако Дмитрий Губерниев со ссылкой на слова помощника президента России Игоря Левитина сообщил, что решение еще не принято: «И вопрос о главном тренере сборной находится в стадии обсуждения. Принимать решение будет Федерация хоккея России. Утверждать предстоит высшему органу федерации — правлению ФХР».
- Руслан Шагалеев досрочно покинул пост мэра Иннополиса по собственному желанию в соответствии с положениями, предусмотренными законом об общих принципах местного самоуправления в РФ. Нового мэра изберут на первой сессии Совета муниципального образования «город Иннополис». Позже стало известно, что Шагалеев снова выдвинет свою кандидатуру на пост главы города.
- Еще одно нападение на школу предотвратили силовики в Красноярском крае, сообщил глава Следкома России Александр Бастрыкин. Позже он заявил, что сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета не сделали выводов из трагедии в Казани. Председатель СК отметил, что к подобным происшествиям приводит деструктивное влияние интернета. Он также предложил ограничить сцены насилия на телевидении и в компьютерных играх.
- В строящемся производственном здании в БСИ Нижнекамска загорелась кровля здания. Угрозы распространения огня на соседние объекты не было. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Пожарные ликвидировали возгорание и спасли четырех человек. Никто не пострадал.
- Концертный директор Моргенштерна прокомментировал информацию об отмене концерта исполнителя в Казани. Владимир Шавгулидзе объяснил, что мероприятие переносится из-за хоккея, так как время матча «Ак Барса» совпало с концертом. Новые даты уже определены и вскоре будут объявлены.
- Верховный суд Татарстана оставил под стражей до 7 ноября Дину Ахметзянову, обвиняемую по делу Finiko. На заседании исследовали медицинские диагнозы фигурантки и ее сына. Подсудимая пожаловалась на состояние здоровья, но суд посчитал арест законным. Также под арестом оставили «10-ю звезду» Finiko Лилию Нуриеву.
- Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело о гибели пяти туристов на Эльбрусе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, группа из 23 человек начала восхождение на гору, кто-то на первом же этапе отказался от подъема. Оставшиеся продолжили маршрут, после чего в условиях плохой погоды разделились. В результате погибли пять человек, остальных эвакуировали спасатели и оказали медпомощь.
- У кандидата в депутаты Госдумы вымогали 10 миллионов рублей за изнасилование, которого не было. Правоохранительные органы задержали группу мошенников, которые разработали криминальную схему, направленную на хищение средств состоятельных граждан путем обмана, а также дискредитацию лиц, которые баллотировались в Госдуму VIII созыва. Возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе.
- В Казани зафиксировали дефицит водителей и кондукторов автобусов. В Ассоциации АТП Татарстана нехватку оценили в 1399 человек. Особенно острый дефицит сотрудников наблюдается на автобусных маршрутах №5, 68, 77, 1, 91, 30, 90, 71, 2, 36, 62, 46, 72, 49, 10, 55, 53, 63, 33.
- Шесть бывших топ-менеджеров ПАО «ИнтехБанк» и экс-главу ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина привлекли к субсидиарной ответственности — как выяснило «Реальное время», в июне такое решение принял Арбитражный суд Татарстана, а пару дней назад его утвердил Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Сумма, которую просил взыскать конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов, составляет 25,7 миллиарда рублей. Вместе с тем производство о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Подробнее — в материале «Реального времени».
- 29-летний уроженец Таджикистана напал на дерматовенеролога, который попросил его жену показать живот, ноги и руки. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Заместитель председателя Совета улемов ДУМ России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что мужчина должен был решить вопрос мирным способом и без рукоприкладства.
- Число пострадавших в Пермском государственном университете при стрельбе, открытой студентом 20 сентября, возросло до 47 человек. По данным регионального Минздрава, студент, устроивший стрельбу, пришел в сознание.
- Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанова, обвиняемого в хищении 57 млн рублей. Под стражу также взят бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль. Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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