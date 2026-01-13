Более 1 миллиона человек посетили новогодние мероприятия в Татарстане

Половина из числа этих людей посетила фестиваль «Свет и лед» в Раифе

В кабмине Татарстана подвели итоги новогодних мероприятий, прошедших с конца декабря 2025 по 11 января 2026 года. Культурная программа включала спектакли, концерты, выставки и фестивали для жителей всех возрастов.

По данным, озвученным в кабмине, Театр кукол «Экият» показал 120 спектаклей, собрав более 30 тысяч зрителей. Казанский ТЮЗ провел 63 новогодних представления, а Большой драматический театр имени Качалова — 33 спектакля.

Особую популярность получили мероприятия в музеях-заповедниках. Казанский Кремль принял более 257 тысяч гостей, а фестиваль «Свет и лед» в Раифе собрал свыше полумиллиона посетителей. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» отметил рост посещаемости на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В муниципальных районах республики прошло более 8 тысяч культурно-досуговых мероприятий, которые посетили свыше миллиона человек. Яркими событиями стали фестиваль валенок в Кукморе, «САНИФЕСТ» в Азнакаево и программа «Тепловой эффект» в Менделеевске.



Наталья Жирнова