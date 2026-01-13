В России до 2028 года сохранится особый режим продажи зарубежных лекарств
Такие медикаменты смогут продаваться в оригинальной иностранной упаковке при условии наличия этикетки на русском языке
До 31 декабря 2027 года будет действовать особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных препаратов в России. Соответствующее постановление уже подписано правительством страны.
Известно, что данная мера направлена на обеспечение стабильных поставок важных медикаментов в аптечную сеть, поликлиники и больницы по всей стране. Согласно установленным правилам, зарубежные лекарства могут продаваться в оригинальной иностранной упаковке при условии наличия этикетки на русском языке.
Ранее Кабмин исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов. Причиной стало прекращение производства или поставок препаратов в Россию.
