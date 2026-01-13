В новокузнецком роддоме проводится проверка после гибели 9 младенцев

Для оценки ситуации и предотвращения подобных случаев в будущем в медицинское учреждение выехала специальная комиссия Минздрава Кузбасса

Фото: Динар Фатыхов

В Новокузнецке проводится проверка роддома городской больницы после сообщений о гибели 9 младенцев. Об этом стало известно из прямого эфира министра здравоохранения Кузбасса Андрея Тарасова в социальных сетях.

По словам главы ведомства, в настоящее время проводится разбирательство по факту случившегося. Для оценки ситуации и предотвращения подобных случаев в будущем в медицинское учреждение выехала специальная комиссия Минздрава региона.

Министр подчеркнул, что после завершения проверочных мероприятий будет опубликована официальная информация по данному инциденту.

В Новокузнецке, где проживает более 500 тысяч человек, действует два родильных дома. После закрытия одного из них все роженицы направляются в акушерский стационар №2.

Наталья Жирнова