В новокузнецком роддоме проводится проверка после гибели 9 младенцев
Для оценки ситуации и предотвращения подобных случаев в будущем в медицинское учреждение выехала специальная комиссия Минздрава Кузбасса
В Новокузнецке проводится проверка роддома городской больницы после сообщений о гибели 9 младенцев. Об этом стало известно из прямого эфира министра здравоохранения Кузбасса Андрея Тарасова в социальных сетях.
По словам главы ведомства, в настоящее время проводится разбирательство по факту случившегося. Для оценки ситуации и предотвращения подобных случаев в будущем в медицинское учреждение выехала специальная комиссия Минздрава региона.
Министр подчеркнул, что после завершения проверочных мероприятий будет опубликована официальная информация по данному инциденту.
В Новокузнецке, где проживает более 500 тысяч человек, действует два родильных дома. После закрытия одного из них все роженицы направляются в акушерский стационар №2.
