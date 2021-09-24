Бастрыкин о причинах стрельбы в Перми: не сделали выводов после трагедии в Казани

Фото: Росгвардия РТ

Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где студент утроил стрельбу, не сделала выводов из трагедии в Казани, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Трагедия показала, что у ответственных лиц и персонала вуза не было четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

Фото: tatarstan.ru

По словам председателя Следственного комитета РФ, после трагедии в Казани руководство всех образовательных учреждений по всей стране должно было усилить меры безопасности при помощи внедрения видеонаблюдения, электронного допуска в здания, рамок металлоискателя, «тревожных кнопок». Также необходимо было обеспечить взаимодействие в этом направлении с представителями правоохранительных органов.

«Однако этого сделано не было», — сказал Бастрыкин в беседе с ТАСС.

Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.

Ольга Шагиева