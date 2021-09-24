Концертный директор Моргенштерна высказался о сообщениях об отмене концертов в Казани

Концертный директор популярного исполнителя Моргенштерна Владимир Шавгулидзе прокомментировал сегодня сообщения некоторых СМИ и telegram-каналов об отмене концертов исполнителя.



По его словам, концерт переносится из-за хоккея, так же, как переносились до этого концерты других популярных исполнителей — Басты и Скриптонита. Это связано с тем, что КХЛ поставила матчи и предыгровые тренировки в те же даты. Даты для переноса уже определены, скоро их объявят.

Прокомментировали в продюсерском центре и информацию о переносе концерта в ресторан Leto: «Мероприятие в Leto планировалось еще летом как ночное клубное шоу только для своих и никакого отношения к большому сольнику Алишера в Казани не имело».

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ прокомментировала вопрос о запрете на территории республики концерта популярного современного исполнителя Моргенштерна.

Маргарита Головатенко