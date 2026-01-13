В суде Казани по делу о «вольной» банкира Мусина допросили врача — депутата Казгордумы

Ответить на вопрос о текущем состоянии здоровья осужденного пациента Владимир Беляков не смог

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовский райсуд Казани на допрос пришел главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава РТ, главврач горбольницы №16 и депутат Казгордумы Владимир Беляков. Суд интересовали сведения о состоянии его ВИП-пациента — осужденного экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, но часть вопросов остались без ответа, сообщает журналист «Реального времени».

Перед началом допроса суд разъяснил Белякову права специалиста и предупредил — полученная им в ходе процесса информация не подлежит разглашению. Вопросы к лечащему врачу бывшего банкира касались состояния здоровья Мусина до и после проведения операций по эндопротезированию на тазобедренных суставах, а также таких медицинских терминов, как «генерализованный полиартроз». Владимир Беляков пояснил — речь о процессе, которых охватывает три и более суставов человека, в данном случае — четыре.

Владимир Беляков прибыл на заседание раньше всех участников процесса. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На вопрос защитника врач сообщил — с годами процесс усиливается, сопровождаясь сильными болями и проблемами с подвижностью суставов, которые здоровому позволяют спокойно вставать и садиться, а у больного просто не гнутся под нужным углом. Причем степень функциональной недостаточности может осложниться в течение года, пояснил специалист.

Адвокат Алексей Клюкин поинтересовался — улучшилось ли состояние здоровья Роберта Мусина после проведенной осенью 2025 года операции на втором тазобедренном суставе. Врач сообщил — улучшение касается непосредственного лечения суставов и снижения боли: «По остальному у него много сопутствующих заболеваний. И по коленному суставу легче не стало. Прошло 3 месяца, не обследовал я его».

Далее Беляков отметил: решение об эндопротезировании и этого больного сустава — за самим пациентом. Прокурор Рамис Гумеров пытался выяснить — какая из двух операций была удачнее. Главврач горбольницы счел вопрос не слишком корректным, но заметил — после проведения второй еще не истек период возможных осложнений.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На прямой вопрос судьи Артема Митяева: улучшилось или ухудшилось состояние здоровья осужденного после этих процедур, кандидат медицинских наук сообщил, что может отвечать лишь на вопросы по своему профилю: «Касательно тазобедренного сустава — улучшилось».

— На сегодняшний день вам известно его состояние? — подключился к допросу юрист Константин Головко, представляющий интересы потерпевшего «Татфондбанка», конкурсником которого выступает Агентство по страхованию вкладов.

— После выписки (в октябре 2025-го, — прим. ред.) я его не видел. Через три месяца он приглашен на осмотр, — отвечал Владимир Беляков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Может ли Мусин передвигаться без посторонней помощи? — продолжил Головко.

— На коляске, каталке, с помощью костылей...

— Нужна ли ему постоянная помощь посторонних?

— Думаю, этот вопрос не ко мне, — сообщил Беляков.

Представителя АСВ интересовало — известно ли главному внештатному специалисту Минздрава об условиях содержания его пациента в исправительных учреждениях. Ответ был отрицательным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сам Роберт Мусин участия в сегодняшнем допросе не принимал. Процесс был отложен для вызова одной из участниц медицинской экспертизы и начальника медчасти казанского СИЗО.

Напомним, под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство об освобождении от отбывания реального срока в связи с наличием тяжкого заболевания, подтвержденного результатами экспертизы.

В августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил решение о «вольной» как незаконное, однако брать под стражу осужденного, ввиду его отсутствия на заседании, не стал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Материалы по ходатайству вернулись в райсуд. На первом же заседании прокурор поставил вопрос о необходимости дополнительной экспертизы по болезням осужденного, а представитель потерпевшего по делу — АСВ — ходатайствовал о немедленном заключении Мусина под стражу для исполнения приговора. Суд отложил рассмотрение этих вопросов. Зато допросил медиков ФСИН, которые участвовали в освидетельствовании Мусина и указали — его заболевание входит в установленный постановлением правительства РФ перечень диагнозов, препятствующих отбыванию наказания, но выразили мнение, что отбывать срок в колонии он может. На прошлом заседании эксперты из УФСИН по РТ объясняли свою позицию несовершенством федерального нормативного акта.

Первую судимость Мусин получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока. Что касается вопроса о гражданских исках, то бывший банкир получил статус банкрота.



Ирина Плотникова