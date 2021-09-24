У кандидата в депутаты Госдумы вымогали 10 млн за изнасилование, которого не было

В МВД рассказали, что у кандидата в депутаты Госдумы вымогали 10 млн рублей за изнасилование, которого не было. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительный органы задержали целую группу, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении крупных предпринимателей и медийных личностей.

«Злоумышленники разработали криминальную схему, направленную на хищение средств состоятельных граждан путем обмана, в также дискредитацию лиц, которые баллотировались в Государственную думу VIII созыва», — передает слова Волк «РИА Новости».

Кого именно шантажировали лжеизнасилованием, не сообщается.

По данным следствия, двое мошенников пригласили некоего общественника-предпринимателя в Краснодар якобы для встречи с крупным бизнесменом, планировавшим вложить в кампанию кандидата 20 миллионов рублей. Встреча планировалась в ресторане, где была девушка, которая затем должна была сыграть роль изнасилованной. В ресторане общественнику активно подливали спиртное, в которое подмешали неустановленное вещество. В номер его проводила девушка, где задержалась на 2,5 часа.

Мошенники вернулись в отель и сообщили, что девушка заявила в полицию об изнасиловании. Вопрос пообещали «закрыть» за 10 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Однако подельники группы попали в попали в поле зрения оперативников ГУСБ МВД РФ. В итоге четверо были задержаны, были возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе.



В Зеленодольске женщину осудили на восемь месяцев условно с испытательным сроком один год за заведомо ложный донос об избиении.



Ольга Шагиева