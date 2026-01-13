Новости общества

В Казани напротив здания Кабмина Татарстана 15 января перекроют движение

14:28, 13.01.2026

Ограничения будут действовать с 10:00 до 15:00 при необходимости

Фото: Максим Платонов

В центре Казани будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать 15 января с 10:00 до 15:00 при необходимости, сообщает комитет по транспорту города.

Движение будет перекрыто на следующих участках:

  • Улица Пушкина — от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной в обоих направлениях.
  • Улица Театральная — от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной в обоих направлениях.
скриншот с телеграм-канала Комитет по транспорту г. Казань

Дополнительно будет закрыта для движения парковка на улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Театральной. Напомним, что в Мирном введут ограничения движения в связи с этапом Кубка России по лыжным гонкам.

Наталья Жирнова

