В Казани напротив здания Кабмина Татарстана 15 января перекроют движение
Ограничения будут действовать с 10:00 до 15:00 при необходимости
В центре Казани будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать 15 января с 10:00 до 15:00 при необходимости, сообщает комитет по транспорту города.
Движение будет перекрыто на следующих участках:
- Улица Пушкина — от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной в обоих направлениях.
- Улица Театральная — от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной в обоих направлениях.
Дополнительно будет закрыта для движения парковка на улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Театральной. Напомним, что в Мирном введут ограничения движения в связи с этапом Кубка России по лыжным гонкам.
