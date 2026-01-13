Финляндия и Швеция выступили за дополнительные ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию

Страны также предложили запретить обслуживание российских нефтяных танкеров и сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений

Фото: Максим Платонов

Евросоюз может согласовать двадцатый пакет санкций против России к 24 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Euractiv.

По информации, в новый пакет санкций могут войти дополнительные ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию. Инициаторами ужесточения выступили Финляндия и Швеция. Страны также предложили запретить обслуживание российских нефтяных танкеров и сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

В настоящее время уже действует запрет на экспорт в Россию предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро. Однако, как указывает издание, существуют схемы, позволяющие обходить это ограничение.

Наталья Жирнова