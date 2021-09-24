«Вице-президент» Finiko пожаловалась на здоровье Верховному суду РТ

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Под стражей до 7 ноября оставил сегодня Верховный суд Татарстана Дину Ахметзянову (в девичестве — Габдуллину), обвиняемую по делу Finiko. Большая часть заседания была посвящена исследованию медицинских диагнозов фигурантки и ее сына, а потому проходила в закрытом режиме, передает журналист «Реального времени».



На старте заседания Ахметзянова сообщила суду, что в данный момент у нее высокая температура, но участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы в формате видео-конференц-связи она может. По данным источников «Реального времени», простыла «вице-президент» Finiko уже после водворения в СИЗО 9 сентября.

Напомним, ранее стало известно — незадолго до задержания фигурантка проходила лечение в стационаре после серьезной операции. При избрании меры пресечения и в ходе апелляции она и ее адвокат Зуфар Хусаинов просили предоставить возможность для продолжения курса лечения на воле.

Суд посчитал арест законным. Такое решение сегодня было принято Верховным судом РТ по жалобе адвоката Мидхата Курманова, который оспаривал арест «финикийской звезды 10-го уровня».