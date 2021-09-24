Роспотребнадзор вновь не исключил введение новых ограничений в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Заболеваемость ОРВИ в Татарстане выше эпидемиологического порога на 18%

Роспотребнадзор не исключает введение ограничений в Татарстане из-за подъема заболеваемости ОРВИ — о такой возможности говорила сегодня заместитель руководителя управления ведомства по РТ Любовь Авдонина. Ожидаемый подъем ОРВИ наступил, говорит она, и с 1 сентября 2021 года показатель по вирусным инфекциям в республике в 1,3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Вместе с тем заболеваемость ОРВИ выше эпидемиологического порога на 18%. Это не критичная пока для настоящего времени цифра. Вы знаете, что при превышении эпидпорога в 2 и более раза вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. Поэтому на сегодня вопрос о введении каких-либо дополнительных ограничительных мероприятий пока не рассматривается, но он не исключается при наращивании ситуации и регистрации случаев заболевания, — констатировала Авдонина.

Случаев гриппа в Татарстане по-прежнему нет, однако от недели к неделе увеличивается число случаев вирусов негриппозной этиологии: на позапрошлой неделе было выявлено два эпизода вирусных заболеваний, на прошлой неделе — 6, за последнюю неделю — 10. Речь идет о РС-вирусе (респираторно-синцитиальная инфекция).

С 1 сентября 2021 года показатель по вирусным инфекциям в республике в 1,3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Авдонина

Связи между распространением ОРВИ с вакцинацией от коронавируса нет

Ограничения также могут светить татарстанцам из-за недостаточных темпов вакцинации от коронавируса, о чем уже говорили.



— В данный момент введение каких-либо ограничительных мер не планируется, — сказала Авдонина. — Но это не исключается, если мы будем видеть, что вакцинация идет не совсем активно, и если мы будем видеть, что все-таки рост заболеваемости пошел, и это может грозить какими-либо перегрузками системе здравоохранения, — сказала спикер.

Как отметил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, в Татарстане всего вакцинировано 1 071 796 человек, вторым компонентом — 933 654 человека.

Распространение ОРВИ с вакцинацией от коронавируса не связано, подчеркнул он: «Тут физически связи не может быть».

— Сроки по вакцинации никто не сдвигал, сроки какие были, такие и идут. И если уважаемые представители средств массовой информации помнят каждое из наших здесь с вами заседаний — мы не устаем повторять одно и то же уже на протяжении многих месяцев: пожалуйста, вакцинируйтесь от ковида, потому что скоро надо будет вакцинироваться от гриппа. Об этом мы говорим каждую пятницу, — посетовал замглавы Минздрава.

Как отметил Владимир Жаворонков, в Татарстане всего вакцинировано 1 071 796 человек, вторым компонентом — 933 654 человека.

«Уверена, что в данном случае коллеги из МВД не ошибаются»

Помимо возможных ограничений Авдонина прокомментировала возбуждение уголовного дела против казанского бара Zero за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса:

— Нами в свое время было выдано разрешение данному предприятию на работу в ночное время при представлении ими сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на своих сотрудников. Те сертификаты, которые были представлены, и мы проверили через коллег в Московской области — эти лица действительно каким-то образом были внесены в федеральный регистр привитых. Как это было сделано, дело наших коллег из полиции, и я уверена, что они полностью эту систему раскрутят и найдут виновных.



МВД по РТ, напомним, возбудило уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». По сообщению ведомства, руководство заведения минувшим летом представило справки о прохождении вакцинации, которые были сделаны в подмосковной клинике. Проверка показала, что на самом деле сотрудники бара не прививались там. Речь идет о баре Zero, руководители которого пообещали подать судебный иск к Роспотребнадзору после запрета работать ночью.

Авдонина прокомментировала возбуждение уголовного дела против казанского бара Zero за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса. Фото: kzngo.ru

— Это право хозяйствующего субъекта — подавать какие-либо обращения, — отметила Авдонина.

По ее словам, Роспотребнадзор отозвал разрешение на ночную работу по представлению из МВД.

— Это было сделано на основе той информации, которую мы получили из правоохранительных органов и которой не доверять у нас нет совершенно никаких оснований... Все действия, которые проводятся органами полиции, будут доведены до конца. И я уверена, что в данном случае коллеги из МВД не ошибаются, — подчеркнула замглавы Роспотребнадзора.

Дарья Пинегина