Численность рабочей силы Татарстана достигла 2,07 млн человек

98% от этого числа, по данным Татарстанстата, задействованы в экономике республики

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане в конце 2025 года провели исследование, которое показало, что трудовая сила республики составляет около 2,07 млн человек. Согласно данным Татарстанстата, это примерно половина всего взрослого населения региона.

Большинство жителей республики на момент исследования работало — почти два миллиона человек (более 98%), а остальные искали работу. Число безработных в этом исследовании отмечается в количестве 35 тысяч человек.

Почти каждый второй работающий житель региона числится сотрудником крупной или средней фирмы, где работают больше 15 человек. Еще около 45 тысяч человек совмещают основную работу с дополнительной либо выполняют задания по временным соглашениям.

Среди тех, кто устроился дополнительно или временно, большинство занято в образовании, финансах, страховании, медицине и социальной помощи, производстве товаров и торговле. Эти сферы чаще привлекают дополнительный персонал по срочным контрактам или договоренностям.

Наталья Жирнова