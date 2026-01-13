Россиянам стал доступен реестр должников по алиментам на «Госуслугах»
Министерство цифрового развития сообщило о запуске нового сервиса на портале «Госуслуги». Теперь пользователи могут проверить наличие долгов по алиментам у физических лиц.
В специальный реестр включаются только злостные должники, которые:
- привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов;
- привлекались к уголовной ответственности за неуплату алиментов;
- были объявлены в розыск судебными приставами.
Для проверки информации необходимы Ф.И.О. и дата рождения проверяемого лица. Сервис доступен всем зарегистрированным пользователям портала. По данным Минцифры, новый инструмент поможет оценивать финансовую добросовестность граждан, в частности, при заключении различных сделок.
