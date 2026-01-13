Новости технологий

Россиянам стал доступен реестр должников по алиментам на «Госуслугах»

12:01, 13.01.2026

По данным Минцифры, новый инструмент поможет оценивать финансовую добросовестность граждан, в частности, при заключении сделок

Фото: скриншот из приложения Госуслуги

Министерство цифрового развития сообщило о запуске нового сервиса на портале «Госуслуги». Теперь пользователи могут проверить наличие долгов по алиментам у физических лиц.

В специальный реестр включаются только злостные должники, которые:

  • привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов;
  • привлекались к уголовной ответственности за неуплату алиментов;
  • были объявлены в розыск судебными приставами.

Для проверки информации необходимы Ф.И.О. и дата рождения проверяемого лица. Сервис доступен всем зарегистрированным пользователям портала. По данным Минцифры, новый инструмент поможет оценивать финансовую добросовестность граждан, в частности, при заключении различных сделок.

Напомним, что ранее судебные приставы в Татарстане добились выплаты 1 млн рублей алиментов через арест гаража.

Наталья Жирнова

