КФУ может открыть филиал в китайской провинции Хайнань

Законодательство Китая допускает открытие зарубежных филиалов только в особых экономических зонах

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился в Китае с секретарем Муниципального комитета КПК города Дунфан Ли Айхуа. Известно, что переговоры стали продолжением сотрудничества, начатого после подписания меморандума о взаимопонимании в августе 2025 года.

Пресс-служба университета сообщает, что в ходе встречи китайская сторона предложила создать филиал КФУ на территории провинции Хайнань. Ли Айхуа подчеркнул значимость Казанского университета как признанного научного и образовательного центра с богатым опытом и международным авторитетом. Ленар Сафин выразил заинтересованность в предложении.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Важно отметить, что законодательство Китая допускает открытие зарубежных филиалов только в особых экономических зонах, к которым относится провинция Хайнань. С 2018 года в регионе зарегистрировано 36 филиалов ведущих китайских и международных вузов.



Напомним, что в Набережных Челнах к 2026 году появится общежитие на 1 082 места для студентов КФУ.

Наталья Жирнова