КФУ может открыть филиал в китайской провинции Хайнань
Законодательство Китая допускает открытие зарубежных филиалов только в особых экономических зонах
Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился в Китае с секретарем Муниципального комитета КПК города Дунфан Ли Айхуа. Известно, что переговоры стали продолжением сотрудничества, начатого после подписания меморандума о взаимопонимании в августе 2025 года.
Пресс-служба университета сообщает, что в ходе встречи китайская сторона предложила создать филиал КФУ на территории провинции Хайнань. Ли Айхуа подчеркнул значимость Казанского университета как признанного научного и образовательного центра с богатым опытом и международным авторитетом. Ленар Сафин выразил заинтересованность в предложении.
Важно отметить, что законодательство Китая допускает открытие зарубежных филиалов только в особых экономических зонах, к которым относится провинция Хайнань. С 2018 года в регионе зарегистрировано 36 филиалов ведущих китайских и международных вузов.
Напомним, что в Набережных Челнах к 2026 году появится общежитие на 1 082 места для студентов КФУ.
