В Казани наблюдается дефицит водителей и кондукторов автобусов

В Казани наблюдается нехватка сотрудников на автотранспортных предприятиях — дефицит водителей и кондукторов составляет 1 399 человек, сообщили сегодня в Ассоциации АТП Татарстана.



Особенно острый дефицит водителей и кондукторов на автобусных маршрутах №5, 68, 77, 1, 91, 30, 90, 71, 2, 36, 62, 46, 72, 49, 10, 55, 53, 63, 33.

На сегодняшний день зарплата водителя автобуса составляет 63 тыс. руб., а кондуктора — 37 тыс. руб. Как сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, дефицит кадров вызван уходом сотрудников на более высокооплачиваемую работу. По его словам, для решения этого вопроса следует создать специальную программу поддержки работников общественного транспорта на региональном уровне по аналогии с национальными проектами. Для того чтобы удержать сотрудников, нужно повышать им зарплаты, а на это у городских транспортных предприятий нет средств — они в убытках.

К тому же с нового года в силу вступает постановление правительства РФ, согласно которому каждый автобус должен быть оснащен тахографом. С нового года порядок работы, труда и отдыха будет изменен, поэтому найти еще по одному водителю нужно на каждый автобус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад стало известно, что перевозчикам отказывают в оформлении договоров страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) на городские автобусы, которые перевозят пассажиров. Из-за этого в октябре на городские маршруты могут не выйти 100 автобусов.

Маргарита Головатенко