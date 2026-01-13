Новости общества

Трассу Алексеевское — Альметьевск открыли для автомобилистов после метели

14:13, 13.01.2026

Высокоскоростная магистраль была закрыта с 14:30 мск 12 января для автобусов и грузовиков, а затем и для всех видов транспорта

Фото: Максим Платонов

Трассу Алексеевское — Альметьевск открыли для транспорта после метели. Об этом сообщили на официальном сайте компании «Автострада».

— C 13:00 13 января в связи с нормализацией метеорологической обстановки движение по дороге возобновлено, — говорится в сообщении.

Напомним, что высокоскоростная магистраль была закрыта с 14:30 мск 12 января для автобусов и грузовиков, а затем и для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий и сложной дорожной обстановки.

Наталья Жирнова

