Для расчистки снега в Казани потребовалась почти тысяча единиц спецтехники

С начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли с улиц Казани 336 тысяч тонн снега

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в Казани велась масштабная работа по уборке улично-дорожной сети. В работах было задействовано 908 единиц спецтехники и 632 дорожных рабочих, сообщает администрация города.

За сутки удалось вывезти на снегоплавильные пункты 18,4 тысячи тонн снега. Для обеспечения безопасности на дорогах было использовано 1073,3 тонны противогололедных материалов, включая 287 тонн реагента и 685 тонн песко-соляной смеси. По данным Комитета внешнего благоустройства, работы по очистке дорог и тротуаров продолжаются. В дневное время на улицах города будут работать 472 единицы спецтехники и 594 дорожных рабочих.

С начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли с улиц Казани 336,4 тысячи тонн снега. Общий объем использованных противогололедных материалов достиг 30 тысяч тонн.



Наталья Жирнова