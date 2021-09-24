Назван состав депутатов Госдумы от Татарстана

Татарстан в Госдуме восьмого созыва будут представлять восемь списочников от «Единой России» и один от КПРФ. Документ опубликован на сайте ЦИК России.

Среди них: президент Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госдумы VII созыва Айрат Фаррахов, зампред Госсовета РТ Татьяна Ларионова, глава Нижнекамского района Айдар Метшин, старший советник гендиректора — председатель правления РЖД Максим Топилин, замгендиректора фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, глава Комитета ГД VII созыва по культуре Елена Ямпольская и депутат Государственной думы V, VI и VII созывов Ирек Богуславский, лидер партсписка КПРФ в Татарстане Артем Прокофьев.

Фото: duma.gov.ru

Минниханов откажется от депутатского мандата, он достанется следующему по списку — главе Высокогорского района Рустаму Калимуллину, пишет «Коммерсант».

Сегодня ЦИК России признал выборы в Госдуму состоявшимися. Мандаты распределены следующим образом: 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев. Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%.



Татьяна Леухина