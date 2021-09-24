В промзоне Нижнекамска загорелась кровля здания — пожар ликвидировали

Фото: МЧС по РТ

В МЧС РФ по РТ поступило сегодня утром, 24 сентября в 9.45 поступило сообщение о пожаре в строящемся производственном здании в БСИ (промзоне) Нижнекамска.



Горела кровля здания 24х120м, панельный каркас высотой 6 метров. Угрозы распространения огня на соседние объекты не было. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Пожарные подразделения спасли по трехколенной лестнице с кровли здания четырех человек. Постардавших нет. Горение ликвидировали в 10.47.

Фото: МЧС по РТ

На днях в казанском поселке Борисково загорелись три дома. В результате инцидента никто не пострадал.

Маргарита Головатенко