Олег Знарок возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине

Бывший тренер СКА и сборной России Олег Знарок возглавит национальную команду страны на Олимпийском турнире в Пекине в 2022 году. Об этом заявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Со специалистом подписан контракт сроком на один год.

«Он пользуется уважением и авторитетом у игроков НХЛ. Верим, что сплотит команду», — сказал Третьяк.

Фото: fhr.ru

В его тренерский штаб также войдут в должности консультанта нынешний тренер сборной Валерий Брагин и Сергей Зубов, который будет отвечать за работу с защитниками.

Знарок уже работал в сборной России. Под его руководством национальная команда выигрывала чемпионат мира в 2014 году и побеждала на Олимпийских играх-2018. Последним местом работы Знарка стал «Спартак», откуда он ушел по окончании прошлого сезона.

Примечательно, что его дочь Алиса замужем за хоккеистом Артемием Панариным, известным своими резкими высказываниями в адрес российской власти. Хоккеист считает, что экономическое положение России на данный момент мало отличается от «нищих 90-х». Его высказывания не поддержал лидер сборной Александр Овечкин.