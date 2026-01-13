Замглавы МВД по Татарстану официально назначили Дениса Дзьоника

Указ подписал президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полковника полиции Дениса Дзьоника на должность заместителя министра внутренних дел по Татарстану. Нового руководителя личному составу представил министр внутренних дел по региону генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов.

В обязанности Дениса Дзьоника войдет курирование вопросов, связанных с гражданством и регистрацией иностранных граждан.

Профессиональная карьера нового замминистра началась в Санкт-Петербургском университете МВД РФ. После обучения он проходил службу на различных должностях в подразделениях по вопросам миграции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До последнего назначения Дзьоник возглавлял одну из кафедр Санкт-Петербургского университета МВД России. Он также имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Напомним, что накануне министром экологии Татарстана назначили Азата Зиганшина.

Наталья Жирнова