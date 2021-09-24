Следком возбудил дело после гибели пяти туристов на Эльбрусе

Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии завело уголовное дело по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.



По версии следствия, 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение на Эльбрус. На первом же этапе несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек продолжили подъем, несмотря на плохие погодные условия. Около 14.00 поднялся сильный ветер, началась пурга. Группа оказалась в условиях плохой видимости до 1 м и температуры ниже -20 градусов. По решению гидов группа разделилась на спуске.

Во время спуска погибли пять человек. Предварительно сообщается, что причиной смерти стало переохлаждение. Все обстоятельства происшествия выясняются, сообщает RT.

Оставшихся граждан эвакуировали спасатели, им оказывают медпомощь, с ними работают следователи.

Фото: кадр видео / МЧС РФ

В эту ночь на Эльбрусе проходила поисково-спасательная операция, к ней были привлечены почти 70 человек и 16 единиц техники. Группа из 19 альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за резкого ухудшения погоды.

Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40—70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега.

Маргарита Головатенко