Число пострадавших при стрельбе в Пермском вузе возросло до 47 человек

Число пострадавших в Пермском государственном университете при стрельбе, открытой студентом 20 сентября, возросло до 47 человек, сообщает RT со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших. По данным регионального Минздрава, студент, устроивший стрельбу, пришел в сознание.

Напомним, стрелку ампутировали часть голени. Состояние студента оценивалось как нестабильное и крайне тяжелое.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что 20 сентября 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет. Погибли шесть человек. По данным Минздрава, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При задержании Бекмансуров оказал активное сопротивление, из-за чего был тяжело ранен. За его жизнь продолжают бороться медики.

Маргарита Головатенко