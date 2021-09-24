Верховный суд РТ признал законным арест "10-й звезды» Finiko

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Не удалось добиться освобождения из СИЗО сегодня адвокату обвиняемой в «финикийской» афере Лилии Нуриевой. Верховный суд РТ посчитал решение об аресте «звезды 10-го уровня» законным и обоснованным, передает журналист «Реального времени».



Сама Нуриева участия в заседании не принимала. Ее адвокат Мидхат Курманов представил суду полученное в СИЗО заявление своей подзащитной о рассмотрении жалобы без ее участия.

На заседании Курманов подчеркивал — его клиентка сама лишилась 643 тысяч долларов, а Доронин в своих показаниях сообщил — Нуриеву не знает.

Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович просила оставить обвиняемую под стражей.

Напомним, под стражей Нуриева находится с 7 сентября. При рассмотрении ходатайства об аресте она частично признавала вину, рассказывала о личных убытках и каялась: «Я зря распространяла информацию в Инстаграм. Верила в экономическую модель этой компании».

На данный момент семи фигурантам данного дела (трем — заочно) предъявлено обвинение в привлечении средств граждан путем обмана и хищении на сумму не менее 250 млн рублей. Сумма не окончательная. Общие потери кандидатов в потерпевшие предварительно оценивают в миллиард с лишним.

Ранее «Реальное время» сообщало: у основателя криптопирамиды Кирилла Доронина и его беглого соратника Зыгмунта Зыгмунтовича арестовали 12 объектов недвижимости.