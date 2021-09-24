В Совете улемов ДУМ РФ призвали наказать мужчину, напавшего на дерматолога его жены

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Мужчина из Нижневартовска, напавший на дерматолога, который обследовал его жену, должен был решить вопрос мирным способом и без рукоприкладства, сказал заместитель председателя Совета улемов ДУМ России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.



По его словам, можно разобраться, что сподвигло мужчину на агрессию, выяснить, как преподнесла информацию его супруга. Нападение — «посягательство на жизнь и здоровье другого человека, что в исламе расценивается как преступление. Мужчина, безусловно, должен понести наказание», — рассказал замглавы Совета изданию «Подъем».

Женщина знала, что осмотр будет проводить мужчина, и могла отказаться или найти альтернативу, например, найти специалиста-женщину, — сказал председатель.

Напомним, 29-летний уроженец Таджикистана напал на дерматовенеролога, который попросил женщину показать живот, ноги и руки.

Маргарита Головатенко