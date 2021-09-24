Роберту Мусину и Ко выставили субсидиарку по долгам «ИнтехБанка» на 25 миллиардов

Фото: Ирина Плотникова

Руководство «ИнтехБанка» могло создать формальный документооборот

Шесть бывших топ-менеджеров ПАО «ИнтехБанк» и экс-главу ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина привлекли к субсидиарной ответственности — как выяснило «Реальное время», в июне такое решение принял Арбитражный суд Татарстана, а пару дней назад его утвердил Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Сумма, которую просил взыскать конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов — составляет 25,7 миллиарда рублей. Вместе с тем производство о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

К субсидиарной ответственности помимо Мусина привлекли бывшего председателя правления «ИнтехБанка» Марселя Зарипова, а также экс-членов правления — первого зампредправления Елену Наумову, зампредправления Нияза Теркулова, финансового директора Альмира Хазиева, главбуха Наталью Молеву и начальника казначейства Екатерину Грицко.

В определении суда говорится, что с 1 марта 2015 года по 23 декабря 2016 года всеми ответчиками, кроме Мусина были совершены следующие сделки:

по переводу денежных средств в связанный с «ИнтехБанком» «Татфондбанк», отвечающий признакам несостоятельности;

по приобретению банком на основании договоров уступки прав требования с ПАО «Татфондбанк», ООО «Меркурий» и ООО «ПСФ «Строительный центр» безнадежной дебиторской задолженности ООО «Краснодар Девелопмент», ООО «Открытие» и ООО «Торговая площадка»;

по замещению ликвидных активов Банка на безнадежные права требования посредством

по заключения договоров уступки прав требования и перевода долга;

по заключению сделок по приобретению Банком по предварительным договорам купли-продажи у организаций, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность (ООО «Центр ПФ», ООО «Бизнес и кадры», ООО «Седьмой причал», ООО «Александрия») недвижимого имущества без фактической передачи в пользу Банка;

по приобретению векселей организаций, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность (ООО «Акваград», ООО «Новая Нефтехимия»);

снятию Банком надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.



Марсель Зарипов и Елена Наумова. Фото: Иртина Плотникова

Что касается Мусина, то он, по мнению конкурсника, является выгодоприобретателем из сделок «ИнтехБанка» по перечислению 1,9 млрд рублей в ТФБ и приобретению векселей ООО «Новая Нефтехимия» — как бенефициар этих компаний. Кроме того, при наличии признаков банкротства «ИнтеБанка» в период с 1 марта 2015 года по 23 декабря 2016 года Зарипов не принимал никаких мер для предупреждения этого. Исходя из этого Арбитражный суд и принял решение и привлечении всех вышеперечисленных топов банка к субсидиарной ответственности.



В апелляции члены правления указывали, что не являются лицами, по указаниям которых были совершены сделки, а Мусин — на отсутствие доказательств, что именно он является конечным бенефициаром по сделкам, заключенным с ТФБ. Теркулов, Хазиев, Молева и Грицко указывали на то, что участвовали в заседаниях правления исходя из занимаемых должностей, решения по сделкам принимали на основании профессиональных суждений, подготовленных профильными службами банка, а оснований не доверять либо перепроверять данные заключения у них не имелось.

— Доводы ответчиков об отсутствии какой-либо их вины в совершении сделок, причинивших ущерб банку, сводятся только к указанию на перечень их трудовых обязанностей и компетенции в Банке, а также на наличие ответственности иных лиц за проверку сделок (профильных подразделений Банка, Центрального Банка), а также не осуществлением сделок (недостоверному содержанию документов)... В рассматриваемом случае все ответчики являлись контролирующим должника лицами продолжительное время, включая период, вменяемый им конкурсным управляющим должника и следовательно, обязаны были действовать добросовестно и разумно, отвечают не только за собственные действия, но и за ненадлежащее качество работы подчиненных им лиц, — решила апелляционная станция и утвердила решение Арбитражного суда.

Апелляционная станция утвердила решение Арбитражного суда. Фото: Максим Платонов

Она допустила, что руководство могло создать формальный документооборот, в том числе посредством подписания документов не в день совершения сделки, а в иной день. Еще фактор не в пользу топов — заведомо невозвратная задолженность 75 компаний перед банком, в том числе многие уже ликвидированы или еще находятся на стадии ликивидации.

Мусин не был руководителем, но извлекал выгоду,

Отдельно стоит остановиться на Мусине — конкурсный управляющий «ИнтехБанка» в заявлении подтверждал, что банкир не возглавлял органы управления банков. А в части признания экс-главы ТФБ контролирующим должника лицом он исходит из подп. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, согласно которому лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения управленцев.

Установлено, что «ИнтехБанк» имеет многочисленные корпоративные и экономические связи с «Татфондбанком»: наличие общего бенефициара — Мусина и общих акционеров.

— Акционеры «ИнтехБанка» также являлись заемщиками ПАО «Татфондбанк», их задолженность признана конкурсным управляющим заведомо невозвратной. Таким образом, помимо корпоративной связанности, имела место имущественная связь, используемая Мусиным Р.Р. посредством оказания влияния на ПАО «Татфондбанк» для осуществления контроля над акционерами «ИнтехБанка», — говорится в решении апелляционного суда,

Заявление о привлечении Мусина и Ко к субсидиарной ответственности было подано в декабре 2019 года. В том же месяце АСВ захотело привлечь и топ-менеджеров «Татфондбанка». Решение, кстати, тоже было в пользу Агентства.

В прошлом году в Казани возбудили новое дело о преступлениях в «Интехбанке»

Действия неустановленных должностных лиц «ИнтехБанка» привели к отзыву лицензии, считают силовики

В прошлом году в Казани возбудили новое дело о преступлениях в «Интехбанке». Следователи заподозрили неустановленных должностных лиц кредитного учреждения в растрате, злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве и фальсификации финансовой отчетности. Предварительный ущерб уже оценен силовиками в 6 млрд рублей с лишним.

По версии следствия, ухудшение финансового положения банка произошло в результате перечисления денежных средств техническим компаниям, выкупа векселей технических компаний, а также снятия ликвидных залогов по технической задолженности заемщиков.

Незаконные действия неустановленных должностных лиц «Интехбанка» в 2015—2016 годах привели к отзыву лицензии весной 2017 года, полагают силовики.

Дарья Пинегина