Uniqlo зарегистрировал в России товарный знак

Соответствующая информация содержится в электронной базе Роспатента

Фото: Максим Платонов

Японский холдинг Fast Retailing Co, который управляет сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак «Юникло». Соответствующая информация содержится в электронной базе Роспатента.

Заявка была подана 31 августа 2025 года, Роспатент зарегистрировал знак в январе 2026-го. Он касается одного класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье.

Напомним, японский ретейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России в августе 2023 года. В марте 2022-го компания временно приостановила работу на территории страны, а в октябре начала сокращать сеть.



Галия Гарифуллина