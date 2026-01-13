Новости общества

04:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Uniqlo зарегистрировал в России товарный знак

10:54, 13.01.2026

Соответствующая информация содержится в электронной базе Роспатента

Uniqlo зарегистрировал в России товарный знак
Фото: Максим Платонов

Японский холдинг Fast Retailing Co, который управляет сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак «Юникло». Соответствующая информация содержится в электронной базе Роспатента.

Заявка была подана 31 августа 2025 года, Роспатент зарегистрировал знак в январе 2026-го. Он касается одного класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье.

Напомним, японский ретейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России в августе 2023 года. В марте 2022-го компания временно приостановила работу на территории страны, а в октябре начала сокращать сеть.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем