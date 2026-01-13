В Татарстане на развитие Лениногорска в 2026 году направят 3,5 млрд рублей
Значительное внимание уделят образовательным учреждениям: запланирован ремонт школ №4, 13 и 14, детского дома, музыкальной школы и нефтяного техникума
В Лениногорске начинается реализация масштабной программы развития городской инфраструктуры. На обновление города направят 3,5 млрд рублей, сообщил глава Лениногорского района Марат Гирфанов.
Основные направления инвестиций включают благоустройство 19 дворовых территорий, капитальный ремонт 20 многоквартирных домов и строительство новых социальных объектов. В городе возведут модульный бассейн и крытый футбольный манеж, реконструируют спортивные трамплины.
Программа модернизации затронет коммунальную инфраструктуру: реконструируют котельную №12, продолжат строительство водовода и благоустроят парк «Малыш». В планах обновление административных зданий, включая МФЦ, военкомат и администрацию города.
Развитие получат и сельские территории: отремонтируют фельдшерско-акушерские пункты, школы, обновят системы водоснабжения. Помимо этого планируется асфальтирование 24 километров дорог и укладка щебеночно-песчаного покрытия на 4 километрах дорожного полотна.
