ЦИК РФ признал выборы в Госдуму состоявшимися
ЦИК РФ признал выборы в Госдуму состоявшимися, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. На выборах приняли участие более 56 млн граждан.
Также ЦИК огласили окончательные итоги выборов: 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.ОбществоВласть
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