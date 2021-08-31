Итоги дня: открытие ТНФ-2021, 100-тысячный концерт Jony в Челнах, выплата военным
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 31 августа:
- В Управлении Роспотребнадзора по РТ прокомментировали концерт певца Jony ко Дню республики в Набережных Челнах, куда сбежались 100 тыс. человек. В ведомстве обратили внимание, что все массовые мероприятия в городе получили согласование председателя республиканского оперштаба Лейлы Фазлеевой, а организаторы провели с участниками разъяснительную работу, напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и обеспечили их масками. Там же добавили, что до населения неоднократно доводилась информация об ограничении присутствия на массовых мероприятиях восприимчивых к коронавирусу лиц.
- Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В нем впервые принимает участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин. Как рассказал «Реальному времени» замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, основной целью визита делегации компании является использование инновационных технологий в сфере транспортировки и переработки газа.
- На сегодняшний день ведется работа по включению трех татарстанских проектов в инвестиционную программу «Газпрома». Кроме того, планируется строительство новых магистральных газопроводов. Их протяженность еще не определена, пока отправлена заявка. Как рассказал «Реальному времени» Минибаев, республика нуждается в дополнительных 5 млрд кубометров природного газа для реализации трех крупных инвестиционных проектов. Это вторая очередь строительства газохимического завода «Аммоний», территория особой экономической зоны «Алабуга» и отдельный проект нового резидента ОЭЗ.
- По данным источников «Реального времени», Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте еще трех фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko — Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Следователь ГСУ МВД Татарстана просил заключить их под стражу с момента задержания либо пересечения границы с Россией. Все трое объявлены в международный розыск.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что у переболевших коронавирусом людей в течение последующих шести месяцев сохраняется высокий риск смерти — в это время возможно появление разного рода осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Именно таким пациентам важно пройти углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса, обратил он внимание.
- В Татарстан поступила первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин. Республика получила 342 720 доз. В ближайшие дни вакцину развезут по детским поликлиникам республики.
- В Гидрометцентре России сообщили, что на большей части территории страны погода в сентябре обещает быть теплой. Температура от Волги до Тихого океана ожидается около либо выше нормы. В западной части России и столичном регионе она будет соответствовать климатической норме. Хорошая погода прогнозируется со 2 по 5 сентября. Ночные температуры могут опуститься до 3—8 градусов тепла, а днем достигать +12...+14 градусов.
- Тем временем синоптики Гидрометцентра РТ предупреждают, что в первый день сентября по Татарстану, в том числе и в Казани, местами ожидается гроза, локально возможен град. Прогнозируется также сильный ветер порывами до 17—22 м/с. В Казани они будут достигать 20 м/с.
- СМИ сообщают, что талибы* (запрещены в России) завершили консультации по формированию нового афганского правительства. Министром иностранных дел стал глава политического офиса «Талибана»* мулла Абдула Гани Барадар. Минобороны возглавил сын основателя движения мулла Якуб Ахунд, а Министерство внутренних дел — сын одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани.
- В ходе торгов на Московской бирже акции КАМАЗа взлетели на 40%, до 132,1 рубля за штуку. Это максимум с июля 2008 года. Рост простимулировала публикация финансового отчета автогиганта за первое полугодие 2021 года. В пресс-службе КАМАЗа объяснили это также заявлением правительства о выделении средств на компенсацию процентов по инвестициям компании.
- Четверо пострадавших детей 11 мая при нападении на казанскую гимназию останутся на домашнем обучении по состоянию здоровья. Бывший 8 «А» (сейчас 9 «А» класс) практически остался в полном составе: из него ушла только одна девочка, которая перешла на домашнее обучение и прикрепилась к школе по месту жительства в Царево. Большинство пострадавших школьников ожидают в гимназии уже завтра, 1 сентября.
- В Казани в доме №81 на улице Зорге обрушился лестничный пролет. Причиной, по словам его жителей, стала высокая влажность в подвале. Проверкой случившегося уже занялась прокуратура Приволжского района города. В случае выявления нарушений надзорное ведомство примет меры реагирования.
- Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров после того, как 30 августа в Международном аэропорту «Казань» гражданам пришлось ожидать самолет до Антальи авиакомпании «Уральские авиалинии» 9,5 часа. Свердловскому транспортному прокурору направлена информация для проведения проверки исполнения должностными лицами компании авиаперевозчика законов о безопасности полетов и в сфере воздушных перевозок пассажиров и багажа.
- Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил внедрить в стране принципы «умной» налоговой системы (smart taxes). Новые технологии позволяют это делать, считает он. Smart taxes включает в себя девять принципов, которые необходимо положить в основу налоговой системы. В частности, речь идет о снижении общего уровня фискальной нагрузки и повышении доходной части бюджета с помощью расширения налоговой базы.
- Президентом Эстонии стал директор национального музея страны Алар Карис. Он остался единственным кандидатом на пост ко второму туру. 72 из 80 проголосовавших депутатов сделали выбор в его пользу. Восемь бюллетеней оказались не заполнены. Для избрания президентом необходима поддержка минимум 68 депутатов. В первом туре Карису не хватило пяти голосов для победы.
- Первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев избран руководителем исполкома Менделеевского района Татарстана. На прежнем посту он курировал ряд масштабных социально значимых проектов федерального, республиканского и муниципального уровней. Под его непосредственным руководством успешно реализовано множество крупных проектов.
- В 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный, Россия может приступить на орбите к строительству новой национальной космической станции. Параллельно с этим в течение двух лет будет использоваться российский сегмент МКС.
- В Татарстане единовременную «путинскую» выплату в размере 10 тыс. рублей получат более 1 млн 120 тыс. пенсионеров. В отделении Пенсионного фонда по РТ отметили, что она не учитывается при предоставлении иных мер поддержки. Из этой суммы не производятся удержания на основании судебных решений и исполнительных документов.
- Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей компьютеров с установленной Windows 10 5 октября. Ожидается, что пользователи всех устройств, на которых возможен переход на обновленную ОС, смогут сделать это к середине 2022 года. Microsoft будет обеспечивать поддержку Windows 10 до 14 октября 2025 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, запрещена в России.
Татьяна ДеминаОбщество
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