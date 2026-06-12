Казань вошла в число городов с наиболее крепкими соседскими связями

Лучше всего знают друг друга в частных домах и сталинках

Фото: Артем Дергунов

Казань вошла в число городов с наиболее крепкими соседскими связями: 42% жителей дружат или хотя бы иногда общаются с соседями — к такому заключению пришел «Росгосстрах» в ходе исследования.

При этом у казанцев складываются разные типы отношений с окружающими. 30% жителей города воспринимают соседей нейтрально, еще 17% считают, что с ними можно поддерживать хорошие отношения без близкого общения. При этом 17% опрошенных уверены, что соседи могут стать поддержкой в трудной ситуации.

Однако есть и те, кто относится к соседям настороженно: 20% видят в них источник возможных проблем, а 13% вовсе не хотят контактировать с людьми. Лишь 2% респондентов считают, что соседи чаще создают стресс, чем помогают.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда речь заходит о доверии в бытовых вопросах, картина меняется. Большинство казанцев на время отъезда предпочитают полагаться на родственников (32%) или системы видеонаблюдения (30%). Еще 21% никого не просят присматривать за жильем, 12% доверяют это друзьям и лишь 1% готов оставить квартиру на попечение соседей.

Исследователи также выявили закономерности в зависимости от типа жилья и срока проживания. Лучше всего знакомы с соседями жители частных домов (51%) и сталинок (49%). Среди тех, кто живет на одном месте более 20 лет, близкие отношения с окружающими поддерживают 47%, а среди недавно переехавших (меньше года назад) — только 16%. Возраст тоже играет роль: активнее всего общаются с соседями люди 46—55 лет (46%), тогда как молодежь 18—25 лет поддерживает такие связи реже (33%).

Жители Казани не всегда готовы впускать соседей в личное пространство: обратиться за помощью в экстренной ситуации готовы 26% опрошенных, участвовать в совместных сборах — 17%, а 38% не готовы ни к одному из форматов взаимодействия, — прокомментировала Юлия Серова, начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха».

Напомним, что тремя годами ранее 76% казанцев сообщили, что почти не общаются со своими соседями, лишь каждый четвертый житель столицы Татарстана поддерживал разговор на ежедневной основе.

Ильназ Юсупов