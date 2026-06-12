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Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

07:00, 12.06.2026

Местами кратковременный дождь, гроза, локально град

Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина

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Общество Татарстан

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